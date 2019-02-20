В правительстве назвали потери ОПК с начала российской агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. С начала российской агрессии в 2014 году оборонный комплекс Украины понес серьезные потери, только в аннексированном Крыму потеряно 13 госпредприятий. Об этом на заседании Кабмина заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.
"Аннексия Крыма и оккупация востока Украины привела к сокращению ВВП в 2014 году почти на 7%, в 2015-м - почти 10%. Инфляция в 2014 году составила почти 25%, в 2015-м - превысила 43%. Через аннексию Крыма Украина потеряла 80% нефтегазовых залежей в Черном море, значительную часть портовой инфраструктуры", - сказал Кубив.
По его словам, негативный эффект от потери портов Россия сейчас усиливает из-за блокирования Азовского и Черного морей.
Кроме того, отметил первый вице-премьер, до сих пор 115 из 150 угольных шахт находятся на временно оккупированных территориях.
"Одни из наибольших потерь понесла украинская оборонная промышленность - мы потеряли 13 госпредприятий в аннексированном Крыму - это судостроительные предприятия, научно-исследовательские центры и конструкторское бюро", - сказал он.
По словам вице-премьера, Украина потеряла 10 таких ГП на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.
"В 2014 году Украина потеряла отлаженную кооперацию и привычный для наших компаний рынок сбыта: Россия в одностороннем порядке сделала транзит товаров с территории Украины и запретила этот транзит одним махом. Все мы знаем, что в 2014-м именно на рынок стран СНГ было преимущественно ориентирована украинская оборонная промышленность", - отметил он.
Напомним, ОПК Украины дали задание работать над ракетами для противовоздушной обороны.