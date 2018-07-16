ОПК України дали завдання працювати над ракетами для протиповітряної оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Рада національної безпеки і оборони ставить перед українським оборонно-промисловим комплексом завдання щодо створення ракет, які забезпечуватимуть протиповітряну оборону України. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, який у рамках контролю за реалізацією національної ракетної програми побував на ДП "ВІЗАР", передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
З його слів, завод "ВІЗАР" залучений до кооперації зі створення нових ракетних систем та до модернізації ракет, які перебуваютьна озброєнні української армії.
"РНБО ставить перед ОПК завдання щодо створення нових перспективних ракетних систем. Йдеться насамперед про ракети, які забезпечуватимуть надійну протиповітряну оборону нашої країни, і це пріоритет, над яким сьогодні працюватиме ДП "ВІЗАР" та інші провідні оборонні підприємства України", - заявив він.
Турчинов також підкреслив, що завод "ВІЗАР", як і багато інших підприємств вітчизняного ОПК, реалізував "дуже важливе і складне завдання, повністю відмовившись від співпраці з російськими оборонними підприємствами".
"До 2014 року 40% комплектуючих підприємство отримувало з РФ, і 88% своєї продукції поставляло до Росії. Після 2014 року ці відносини було припинено, і підприємство за рахунок імпортозаміщення повністю забезпечило виробництво власної продукції без російських комплектуючих, і, відмовившись від російських ринків збуту, активно просуває свою конкурентну продукцію на нові ринки, відновлюючи свій експортний потенціал", - зазначив секретар РНБО.
Нагадаємо, в Україні випробували крилату ракету вітчизняного виробництва.