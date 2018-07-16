ОПК Украины дали задание работать над ракетами для противовоздушной обороны

По его словам, завод "ВИЗАР" привлечен к кооперации по созданию новых ракетных систем и к модернизации ракет, находящихся на вооружении украинской армии.

"СНБО ставит перед ОПК задачи по созданию новых перспективных ракетных систем. Речь идет прежде всего о ракетах, которые будут обеспечивать надежную противовоздушную оборону нашей страны, и это приоритет, над которым сегодня будет работать ГП "ВИЗАР" и другие ведущие оборонные предприятия Украины", - заявил он.

Турчинов также подчеркнул, что завод "ВИЗАР", как и многие другие предприятия отечественного ОПК, реализовал "очень важную и сложную задачу, полностью отказавшись от сотрудничества с российскими оборонными предприятиями".

"До 2014 года 40% комплектующих предприятие получало с РФ, и 88% своей продукции поставляло в Россию. После 2014 года эти отношения были прекращены, и предприятие за счет импортозамещения полностью обеспечило производство собственной продукции без российских комплектующих, и, отказавшись от российских рынков сбыта, активно продвигает свою конкурентную продукцию на новые рынки, восстанавливая свой экспортный потенциал", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, в Украине испытали крылатую ракету отечественного производства.