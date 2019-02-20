В уряді назвали втрати ОПК з початку російської агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. З початку російської агресії у 2014 році оборонний комплекс України поніс серйозні втрати, лише в анексованому Криму втрачено 13 держпідприємств. Про це на засіданні Кабміну заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
"Анексія Криму та окупація сходу України призвела до скорочення ВВП у 2014 році майже на 7%, у 2015 – майже 10%. Інфляція у 2014 році становила майже 25%, у 2015 – перевищила 43%. Через анексію Криму Україна втратила 80% нафтогазових покладів у Чорному морі, значну частину портової інфраструктури", - сказав Кубів.
За його словами, негативний ефект від втрати портів Росія зараз посилює через блокування Азовського і Чорного морів.
Крім того, зазначив перший віце-прем'єр, досі 115 із 150 вугільних шахт перебувають на тимчасово окупованих територіях.
"Одних з найбільших втрат зазнала українська оборонна промисловість – ми втратили 13 держпідприємств в анексованому Криму - це суднобудівні підприємства, науково-дослідні центри та конструкторське бюро", - сказав він.
За словами віце-прем'єра, Україна втратила 10 таких ДП на непідконтрольній території Донецькій та Луганській областей.
"У 2014 році Україна втратила налагоджену кооперацію та звичний для наших компаній ринок збуту: Росія в односторонньому порядку зробила транзит товарів з території України і заборонила цей транзит одним махом. Всі ми знаємо, що у 2014-му саме на ринок країн СНД було переважно орієнтована українська оборонна промисловість", - зазначив він.
Нагадаємо, ОПК України дали завдання працювати над ракетами для протиповітряної оборони.