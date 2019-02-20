В уряді назвали втрати ОПК з початку російської агресії

КИЇВ. 20 лютого. УНН. З початку російської агресії у 2014 році оборонний комплекс України поніс серйозні втрати, лише в анексованому Криму втрачено 13 держпідприємств. Про це на засіданні Кабміну заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.