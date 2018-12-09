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В УПЦ МП заявили о постоянных переговорах с Москвой относительно украинских моряков

Киев • УНН

 • 10203 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Переговоры о возвращении граждан Украины, в том числе и захваченных в Керченском проливе моряков, между Киевом и Москвой по церковной линии проходят постоянно. Об этом в сообщил глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви архиепископ Климент, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

В УПЦ МП заявили о постоянных переговорах с Москвой относительно украинских моряков

Архиепископ Климент уточнил, что по линии церкви обсуждается возможность гуманитарным способом вернуть граждан Украины на их родину

"Президент Украины обратился к блаженнейшему митрополиту Онуфрию с такой просьбой. Собственно говоря, участие церкви в процессе возврата наших солдат, которые находятся на неподконтрольной Украине территории и в России, происходит постоянно. Блаженнейший не раз обращался с такими просьбами к патриарху (Московскому и всея Руси – ред.) Кириллу, и по церковной линии происходят переговоры, чтобы можно было гуманитарным способом вернуть всех граждан Украины на нашу территорию", - прокомментировал архиепископ слова президента Украины Петра Порошенко об обращении к предстоятелю УПЦ МП с просьбой содействовать освобождению украинских моряков.

В то же время спикер УПЦ признал, что "результатов обращения пока нет".

"Пока идет работа, и эта проблема озвучена. Патриарх очень заинтересован, чтобы усилия церкви принесли свой плод, поэтому мы ожидаем, что будут какие-то результаты", - отметил он.

Как сообщал УНН, Президент Украины попросил митрополита Онуфрия способствовать освобождению украинских моряков, которые были захвачены российскими моряками.

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