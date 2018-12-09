В УПЦ МП заявили о постоянных переговорах с Москвой относительно украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Переговоры о возвращении граждан Украины, в том числе и захваченных в Керченском проливе моряков, между Киевом и Москвой по церковной линии проходят постоянно. Об этом в сообщил глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви архиепископ Климент, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Архиепископ Климент уточнил, что по линии церкви обсуждается возможность гуманитарным способом вернуть граждан Украины на их родину
"Президент Украины обратился к блаженнейшему митрополиту Онуфрию с такой просьбой. Собственно говоря, участие церкви в процессе возврата наших солдат, которые находятся на неподконтрольной Украине территории и в России, происходит постоянно. Блаженнейший не раз обращался с такими просьбами к патриарху (Московскому и всея Руси – ред.) Кириллу, и по церковной линии происходят переговоры, чтобы можно было гуманитарным способом вернуть всех граждан Украины на нашу территорию", - прокомментировал архиепископ слова президента Украины Петра Порошенко об обращении к предстоятелю УПЦ МП с просьбой содействовать освобождению украинских моряков.
В то же время спикер УПЦ признал, что "результатов обращения пока нет".
"Пока идет работа, и эта проблема озвучена. Патриарх очень заинтересован, чтобы усилия церкви принесли свой плод, поэтому мы ожидаем, что будут какие-то результаты", - отметил он.
Как сообщал УНН, Президент Украины попросил митрополита Онуфрия способствовать освобождению украинских моряков, которые были захвачены российскими моряками.