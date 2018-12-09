В УПЦ МП заявили про постійні переговори з Москвою щодо українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Переговори про повернення громадян України, в тому числі і захоплених в Керченській протоці моряків, між Києвом і Москвою по церковній лінії проходять постійно. Про це в повідомив глава інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Московського патріархату архієпископ Климент, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Архієпископ Климент уточнив, що по лінії церкви обговорюється можливість гуманітарним способом повернути громадян України на їх батьківщину
"Президент України звернувся до блаженнійшого митрополита Онуфрія з таким проханням. Власне кажучи, участь церкви в процесі повернення наших солдатів, які перебувають на непідконтрольній Україні території і в Росії, відбувається постійно. Блаженніший не раз звертався з такими проханнями до патріарха (Московського і всієї Русі - ред.) Кирила, і по церковній лінії відбуваються переговори, щоб можна було гуманітарним способом повернути всіх громадян України на нашу територію", - прокоментував архієпископ слова Президента України Петра Порошенка про звернення до настоятеля УПЦ МП з проханням сприяти звільненню українських моряків.
У той же час спікер УПЦ МП визнав, що "результатів звернення поки немає".
"Поки йде робота, і ця проблема озвучена. Патріарх дуже зацікавлений, щоб перешкодити зусиллям церкви принесли свій плід, тому ми очікуємо, що будуть якісь результати", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, Президент України попросив митрополита Онуфрія сприяти звільненню українських моряків, які були захоплені російськими моряками.