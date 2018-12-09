В УПЦ МП заявили про постійні переговори з Москвою щодо українських моряків

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Переговори про повернення громадян України, в тому числі і захоплених в Керченській протоці моряків, між Києвом і Москвою по церковній лінії проходять постійно. Про це в повідомив глава інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Московського патріархату архієпископ Климент, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.