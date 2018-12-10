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В УПЦ КП сообщили, кто примет участие в Соборе церквей

Киев • УНН

 • 5755 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Объединительном соборе церквей примут участие архиереи, клирики, монахи и миряне. Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря в Facebook, передает УНН.

В УПЦ КП сообщили, кто примет участие в Соборе церквей

"В Киевском Патриархате готовятся к Собору и намерены принимать в нем участие. Согласно благословению Святейшего Вселенского Патриарха Варфоломея в работе Собора примут участие архиереи, клирики, монахи и миряне", - отметил Зоря.

При этом он добавил, что как участники Собора УПЦ КП имеет право вносить свои предложения, аргументировать, а также поддерживать их.

"Наличие предложений со стороны Киевского Патриархата регламенту Собора или процедуры избрания Предстоятеля не означает, что в итоге не будет согласовано совместное видение", - отметил он.

Напомним, Объединительный собор Украинской православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.

Во время Объединительного собора в Киеве 15 декабря присутствовавшие на нем представители патриархатов примут решение об объединении в одну церковную структуру, примут предложения Вселенского патриарха по ее уставу, а также выберут председателя этой структуры.

Объединение церквей в Украине поддержат 15 иерархов УПЦ МП.

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