В УПЦ КП повідомили, хто візьме участь у Соборі церков
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Об'єднавчому соборі церков візьмуть участь архієреї, клірики, монахи та миряни. Про це повідомив прес-секретар УПЦ КП Євстратій Зоря в Facebook, передає УНН.
"У Київському Патріархаті готуються до Собору і мають намір брати в ньому участь. Відповідно до благословення Святійшого Вселенського Патріарха Варфоломія у роботі Собору братимуть участь архієреї, клірики, монахи та миряни", - зазначив Зоря.
При цьому він додав, що як учасники Собору УПЦ КП має право вносити свої пропозиції, аргументувати, а також підтримувати їх.
"Наявність пропозицій з боку Київського Патріархату до регламенту Собору чи процедури обрання Предстоятеля не означає, що у підсумку не буде узгоджене спільне бачення", - зазначив він.
Нагадаємо, Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.
Під час Об'єднавчого собору у Києві 15 грудня присутні на ньому представники патріархатів приймуть рішення про об'єднання в одну церковну структуру, приймуть пропозиції Вселенського патріарха щодо її статуту, а також виберуть голову цієї структури.
Об'єднання церков в Україні підтримають 15 ієрархів УПЦ МП.