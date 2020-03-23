В условиях карантина: заявление пресс-службы Линии магазинов EVA относительно законных оснований работы

КИЕВ. 24 марта. УНН. В последнее время некоторые местные органы государственной исполнительной власти и органы местного самоуправления к сожалению начали свободно толковать решения Правительства Украины, а именно Постановление Кабинета Министров Украины № 211 от 11.03.2020 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS -CoV-2 "(с изменениями и дополнениями от 16.03.2020 № 215) и выдавать предписания о закрытии магазинов, осуществляющих торговлю средствами гигиены, что фактически не только не способствует предотвращению распространения в регионах COVID-19, а и не соответствует нормам действующего законодательства, передает УНН.