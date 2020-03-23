В условиях карантина: заявление пресс-службы Линии магазинов EVA относительно законных оснований работы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В последнее время некоторые местные органы государственной исполнительной власти и органы местного самоуправления к сожалению начали свободно толковать решения Правительства Украины, а именно Постановление Кабинета Министров Украины № 211 от 11.03.2020 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS -CoV-2 "(с изменениями и дополнениями от 16.03.2020 № 215) и выдавать предписания о закрытии магазинов, осуществляющих торговлю средствами гигиены, что фактически не только не способствует предотвращению распространения в регионах COVID-19, а и не соответствует нормам действующего законодательства, передает УНН.
Учитывая серьезность ситуации и реагируя на такие действия отдельных местных органов власти, пресс-служба Линии магазинов EVA уполномоченна сделать заявление.
"В соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины № 211 от 11.03.2020 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19" (с изменениями от 16.03.2020 № 215) с 12.03.2020 по 03.04.2020 на всей территории Украины объявлен карантин.
Постановлением запрещается работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров, торгового и бытового обслуживания населения, и т.д.
В то же время для создания гражданам условий для противодействия распространению COVID-19, в тексте постановления сделано исключение для некоторых групп субъектов хозяйствования, которые занимаются розничной торговлей продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи, по условия обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.
В соответствии с видами деятельности 47.19 и 47.75 компания "РУШ" осуществляет розничную торговлю средствами гигиены, дезинфицирующими средствами, средствами уборки для дома и обработки любых поверхностей, средствами первой необходимости для детей, мам, а также многими другими средствами, которые позволяют соблюдать не только личную гигиену, но и выполнять все предписания Министерства здравоохранения Украины и Всемирной организации здравоохранения по предотвращению распространения COVID-19.
Понимая всю полноту ответственности за противодействие распространению COVID-19, сохранение здоровья людей и своего собственного здоровья персонал магазинов EVA строго придерживается всех противоэпидемических мероприятий.
Перед началом рабочего дня во всех магазинах EVA осуществляется температурный скрининг, все работники у которых выявлено повышение температуры выше 36,9 градусов и/или признаки респираторных заболеваний немедленно отправляются на самоизоляцию для вызова врача. Во всех магазинах EVA персонал работает в защитных масках и перчатках, каждый час проводится дезинфекция всех поверхностей дезинфицирующими средствами.
Для предотвращения возможности распространения COVID-19 изъяты все тестеры, строго придерживается ограничения относительно одновременного нахождения в помещениях магазинов количества лиц - не более 10 человек. Дополнительно, для усиления противоэпидемических мероприятий и создания условий для безопасных покупок в магазинах EVA установлены защитные экраны между кассиром и покупателями.
Все эти меры свидетельствуют, что Линия магазинов EVA работает на вполне законных основаниях, а Руководство ответственно относится к выполнению решения Правительства Украины по предотвращению распространения COVID-19 и поэтому создает все необходимые условия для обеспечения граждан средствами гигиены.
Компания "РУШ" надеется, что действия органов власти по противодействию распространению COVID-19 в Украине будут осуществляться исключительно в правовом поле при строгом соблюдении норм действующего законодательства Украины".