В умовах карантину: заява пресслужби Лінії магазинів EVA щодо законних підстав роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Останнім часом деякі місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування на жаль почали вільно тлумачити рішення Уряду України, а саме Постанову Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 “Про запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (із змінами і доповненнями від 16.03.2020 № 215) та видавати приписи про закриття магазинів, які здійснюють торгівлю засобами гігієни, що фактично не тільки не сприяє запобіганню поширенню в регіонах COVID-19, а й не відповідає нормам діючого законодавства, передає УНН.
Враховуючи серйозність ситуації та реагуючи на такі дії окремих місцевих органів влади, прес-служба Лінії магазинів EVA уповноважена зробити заяву.
“Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 “Про запобігання поширення на території Україна гострої респіраторної хвороби COVID-19” (із змінами від 16.03.2020 № 215) з 12.03.2020 по 03.04.2020 на усій території України оголошено карантин.
Постановою забороняється робота суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, торговельного і побутового обслуговування населення, т.д.
Водночас для створення громадянам умов для протидії поширенню COVID-19, в тексті постанови зроблено виняток для деяких груп суб’єктів господарювання, які займаються роздрібною торгівлею продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку, за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту.
Відповідно до видів діяльності 47.19 та 47.75 компанія “РУШ” здійснює роздрібну торгівлю засобами гігієни, дезінфікуючими засобами, засобами прибирання для дому та обробки будь-яких поверхонь, засобами першої потреби для дітей, мам, а також багатьма іншими засобами, які дозволяють дотримуватись не тільки особистої гігієни, але й виконувати усі приписи Міністерства охорони здоров’я України та Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо запобігання поширення COVID-19.
Розуміючи усю повноту відповідальності за протидію поширенню COVID-19, збереження здоров’я покупців та свого власного здоров’я персонал магазинів EVA суворо дотримується усіх противоепідемічних заходів.
Перед початком робочого дня в усіх магазинах EVA здійснюється температурний скринінг, усі працівники у яких виявлено підвищення температури вище 36,9 градусів та/або ознаки респіраторних захворювань негайно відправляються на самоізоляцію для виклику лікаря. В усіх магазинах EVA персонал працює у захисних масках та рукавичках, щогодини проводиться дезінфекція усіх поверхонь дезінфікуючими засобами.
Для запобігання можливості поширення COVID-19 вилучено усі тестери, суворо дотримується обмеження щодо одночасного знаходження у приміщеннях магазинів кількості осіб- не більше 10 осіб. Додатково, для посилення протиепідемічних заходів та створення умов для безпечних покупок в магазинах EVA встановлено захисні екрани між касиром та покупцями.
Всі ці заходи свідчать, що Лінія магазинів EVA працює на цілком законних підставах, а Керівництво відповідально ставиться до виконання рішення Уряду України щодо запобігання поширення COVID-19 і тому створює всі необхідні умови для забезпечення громадян засобами гігієни.
Компанія “РУШ” сподівається, що дії органів влади щодо протидії поширенню COVID-19 в Україні будуть здійснюватися виключно у правовому полі при суворому дотриманні норм діючого законодавства України".