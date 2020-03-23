В умовах карантину: заява пресслужби Лінії магазинів EVA щодо законних підстав роботи

КИЇВ. 24 березня. УНН. Останнім часом деякі місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування на жаль почали вільно тлумачити рішення Уряду України, а саме Постанову Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 “Про запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (із змінами і доповненнями від 16.03.2020 № 215) та видавати приписи про закриття магазинів, які здійснюють торгівлю засобами гігієни, що фактично не тільки не сприяє запобіганню поширенню в регіонах COVID-19, а й не відповідає нормам діючого законодавства, передає УНН.