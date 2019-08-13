В "Укрзализныце" уточнили, надо ли после себя собирать постель в поезде

"Постель после себя можно не собирать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, с начала 2019 года из поездов в Украине было украдено 6900 единиц инвентаря.