В "Укрзализныце" уточнили, надо ли после себя собирать постель в поезде
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Постель в поезде пассажиры после себя могут не собирать. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныця", передает УНН.
"Постель после себя можно не собирать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, с начала 2019 года из поездов в Украине было украдено 6900 единиц инвентаря.