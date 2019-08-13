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В "Укрзалізниці" уточнили, чи треба після себе збирати постіль у поїзді

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Постіль у поїзді пасажири після себе можуть не збирати. Про це повідомили у пресслужбі АТ "Укрзалізниця", передає УНН.

"Постіль після себе можна не збирати, а ось привласнювати її, як і інші речі в поїзді, не можна в жодному разі", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНН, з початку 2019 року з поїздів в Україні було вкрадено 6,9 тисяч одиниць інвентарю.

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