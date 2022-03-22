В "Укрзализныце" обнародовали график эвакуационных поездов на 22 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. "Укрзализныця" обнародовала график движения эвакуационных поездов на 22 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook "Укрзализныци".
Детали
Эвакуационные поезда 22 марта будут отправляться из Киева, Харькова, Днепра, Краматорска, Кривого Рога, Одессы.
Предусмотрены такие рейсы:
Харьков
07:50 - №905/906 Харьков - Хелм;
11:30 - №229/230 Харьков - Ужгород;
15:00 - Интерсити+ Харьков - Львов.
Днепр
20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.
Краматорск
13:00 - №275/274 Краматорск - Львов;
16:00 - №277/276 Краматорск - Львов.
Кривой Рог
11:30 - №210/209 Кривой Рог - Львов.
Также дополнительные рейсы отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, с Киева до Хелма в 19:13 и из Киева (станция Дарница) до Львова в 08:00.
"В связи с введением усиленного комендантского часа в Киеве с 20:00 21 марта до 07:00 23 марта посадка в поезда, отправляющиеся из Киева, возможна только для тех пассажиров, которые прибыли к вокзалу заранее, до начала комендантского часа", - сообщают в ведомстве.
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