В "Укрзализныце" обнародовали график эвакуационных поездов на 22 марта

Детали

Эвакуационные поезда 22 марта будут отправляться из Киева, Харькова, Днепра, Краматорска, Кривого Рога, Одессы.

Предусмотрены такие рейсы:

Харьков

07:50 - №905/906 Харьков - Хелм;

11:30 - №229/230 Харьков - Ужгород;

15:00 - Интерсити+ Харьков - Львов.

Днепр

20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.

Краматорск

13:00 - №275/274 Краматорск - Львов;

16:00 - №277/276 Краматорск - Львов.

Кривой Рог

11:30 - №210/209 Кривой Рог - Львов.

Также дополнительные рейсы отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, с Киева до Хелма в 19:13 и из Киева (станция Дарница) до Львова в 08:00.

"В связи с введением усиленного комендантского часа в Киеве с 20:00 21 марта до 07:00 23 марта посадка в поезда, отправляющиеся из Киева, возможна только для тех пассажиров, которые прибыли к вокзалу заранее, до начала комендантского часа", - сообщают в ведомстве.

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