В "Укргорилке" заявили о недопустимости повышения акцизов на алкоголь

В Ассоциации отметили, что сегодня тенизация алкогольного рынка Украины достигла таких масштабов, что объем изъятой из незаконного оборота водочной продукции (с начала года) сопоставим с тремя месяцами работы всей легальной ликероводочной отрасли.

"По официальным данным МВФ и ВОЗ уровень нелегального оборота в алкогольной отрасли в Украине составляет более 50% и является самым высоким из всех подакцизных отраслей. По официальным данным ДФС за 9 месяцев 2017 года с незаконного оборота изъяли 3 млн. л спирта и более 12,8 млн л алкогольных напитков. Потери государственного бюджета около миллиарда гривен", - говорится в сообщении ассоциации.

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В "Укргорилке" добавили, что низкая покупательная способность толкает людей к приобретению дешевого нелегального продукта, и это стало причиной гибели 73 человек в разных областях Украины в течение 2016 года.

Напомним, правительство предложило повысить акцизы на алкоголь на 11,2%. Налоговый комитет ВРУ, рассмотрев указанную инициативу КМУ, поддерживать ее отказался.

Добавим, что поднимать акцизы на алкоголь Украина обяязалась перед ЕС. Поэтому председатель Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе считает, что нам нужно договариваться с европейскими партнерами о пересмотре обязательств по акцизам.