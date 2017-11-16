В "Укргорілці" заявили про неприпустимість підвищення акцизів на алкоголь

В Асоціації зазначили, що сьогодні тінізація алкогольного ринку України досягла таких масштабів, що обсяг вилученої з незаконного обігу горілчаної продукції (з початку року) співмірний з трьома місяцями роботи всієї легальної лікеро-горілчаної галузі.

“За офіційними даними МВФ та ВООЗ рівень нелегального обігу у алкогольній галузі в Україні складає більше 50% і є найвищим з усіх підакцизних галузей. За офіційними даними ДФС за 9 місяців 2017 року з незаконного обігу вилучили 3 млн. л спирту та понад 12,8 млн. л алкогольних напоїв. Втрати державного бюджету близько мільярду гривень”, - йдеться у повідомленні асоціації.

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В “Укргорілці” додали, що низька купівельна спроможність штовхає людей до придбання дешевого нелегального продукту, І це стало причиною загибелі 73 людей в різних областях України протягом 2016 року.

Нагадаємо, уряд запропонував підвищити акцизи на алкоголь на 11,2%. Податковий комітет ВРУ, розглянувши вказану ініціативу КМУ, підтримувати її відмовився.

Додамо, що піднімати акцизи на алкоголь Україна зобов'язалася перед ЄС. Тому голова Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе вважає, що нам потрібно домовлятися із європейськими партнерами про перегляд зобов’язань щодо акцизів.