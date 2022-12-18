В Укрэнерго опровергли фейк о "возобновлении экспорта" электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Российские пропагандисты распространили фейковое письмо от руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого на Министерство энергетики о якобы "возобновлении экспорта" электроэнергии. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает УНН.
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«Российские пропагандисты продолжают кампанию по распространению фейков о якобы "возобновлении экспорта". На этот раз с публикацией поддельного письма руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого на украинское министерство энергетики. Авторы фейка настолько спешат, что обращаются от "совета директоров" Укрэнерго. Хотя у украинского системного оператора есть только Наблюдательный Совет и Правление», - говорится в сообщении.
Сообщается, что "совет директоров" есть у российского оператора сетей, от которых Украина отсоединилась 24 февраля навсегда.
«Это очередная неудачная попытка убедить граждан, будто бы в отключениях электроэнергии віновны энергетики, а не 9 массированных волн российских атак. На самом деле экспорт электроэнергии не происходит с 11 октября, и это можно увидеть на информационных площадках европейских сетей», - отмечается в сообщении.
В Укрэнерго призвали всех соблюдать информационную гигиену и получать информацию из официальных источников - государственных учреждений и компаний.
Дополнение
В октябре сообщалось, что Украина приостанавливает экспорт электроэнергии в ЕС из-за ракетных обстрелов рф.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что чтобы выдержать зиму в условиях российского энерготеррора, Украина нуждается в помощи в размере 2 миллиардов кубометров газа и поставки электричества стоимостью около 800 миллионов евро.