Україна потребує електроенергії на 800 млн євро – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Щоб витримати зиму в умовах російського енерготерору, Україна потребує допомоги у вигляді 2 мільярдів кубометрів газу та постачання електрики вартістю близько 800 мільйонів євро. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час звернення до Європейської ради, передає кореспондент УНН.
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"Потребуємо підтримки для закупівлі обсягу газу, який використовується, щоб компенсувати шкоду від російських ударів по інших видах генерації. Йдеться про 2 мільярди кубометрів газу", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що Україна також потребує допомоги з електрикою.
"Так само, як ми зможемо допомогти вам експортом електрики, коли відновимо нашу генерацію, ми потребуємо зараз вашої допомоги, щоб пройти цю зиму. Йдеться про постачання електрики вартістю близько 800 мільйонів євро", – повідомив президент.
Нагадаємо
Європейська комісія виділить 30 мільйонів євро на закупівлю світлодіодних ламп для України.