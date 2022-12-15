Украина нуждается в электроэнергии на 800 млн евро – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Чтобы выдержать зиму в условиях российского энерготеррора, Украина нуждается в помощи в размере 2 миллиардов кубометров газа и поставке электричества стоимостью около 800 миллионов евро. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время обращения к Европейскому совету, передает корреспондент УНН.
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"Требуем поддержки для закупки объема используемого газа, чтобы компенсировать ущерб от российских ударов по другим видам генерации. Речь идет о 2 миллиардах кубометров газа", – сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина также нуждается в помощи с электричеством.
"Так же, как мы сможем помочь вам экспортом электричества, когда возобновим нашу генерацию, мы нуждаемся сейчас в вашей помощи, чтобы пройти эту зиму. Речь идет о поставках электричества стоимостью около 800 миллионов евро", – сообщил президент.
Напомним
Европейская комиссия выделит 30 миллионов евро на закупку светодиодных ламп для Украины.