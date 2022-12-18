В Укренерго спростували фейк про "відновлення експорту" електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Російські пропагандисти поширили фейковий лист від керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького на Міністерство енергетики про ніби-то "відновлення експорту" електроенергії. Про це повідомляє НЕК "Укренерго", передає УНН.
Цитата
«Російські пропагандисти продовжують кампанію з розповсюдження фейків про ніби-то "відновлення експорту". Цього разу з публікацією підробного листа від керівника "Укренерго" Кудрицького на українське міністерство енергетики. Автори фейку настільки поспішають, що звертаються від "ради директорів" Укренерго. Хоча в українського системного оператора є лише Наглядова Рада та Правління», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що "рада директорів" є в російського оператора мереж, від яких Україна від'єдналась 24 лютого назавжди.
«Це чергова невдала спроба переконати громадян, ніби-то у відключеннях електроенергії винні енергетики, а не 9 масованих хвиль російських атак. Насправді експорту електроенергії не відбувається з 11 жовтня, і це можна побачити на інформаційних майданчиках європейських мереж», - зазначається в повідомленні.
В Укренерго закликали усіх дотримуватися інформаційної гігієни та отримувати інформацію з офіційних джерел - державних установ та компаній.
Доповнення
В жовтні повідомлялося, що Україна призупиняє експорт електроенергії до ЄС через ракетні обстріли рф.
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що щоб витримати зиму в умовах російського енерготерору, Україна потребує допомоги у вигляді 2 мільярдів кубометрів газу та постачання електрики вартістю близько 800 мільйонів євро.