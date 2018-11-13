В Украину зашел мировой флагман платежных систем
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Национальный банк Украины согласовал условия и порядок деятельности в Украине китайской международной платежной системы UnionPay International. Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает УНН.
“Крупнейшая в мире по количеству эмитированных платежных карт международная платежная система UnionPay International выходит на украинский рынок. 12 ноября Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины согласовал условия и порядок ее деятельности в Украине”, - говорится в сообщении.
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На первом этапе платежная система UnionPay International будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам UnionPay. В дальнейшем предполагается и осуществления эмиссии платежных карточек UnionPay банками Украины.
В июле украинская и китайская стороны договорились о сотрудничестве UnionPay International с Национальной платежной системой ПРОСТІР.
“Также выход ведущего мирового игрока в который раз подтвердит привлекательность и перспективность Украины для инвесторов”, — утверждают в НБУ.
Международная платежная система UnionPay International стала четвертой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент. В Украине уже длительное время работают Visa International, Western Union, Master Card, MoneyGram.
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UnionPay — китайская платежная система, основанная в 2002 году. На сегодня является крупнейшей в мире по количеству финансовых операций и выпущенных карт, превосходя Visa и MasterCard. Карточки UnionPay эмитируются в более чем 40 странах, система обслуживает 80% всех карт в мире.
Напомним, за семь месяцев заробитчане перевели в Украину 6,3 млрд долларов.