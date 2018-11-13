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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107205 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 146227 просмотра

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7 марта, 13:58 • 128608 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

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В Украину зашел мировой флагман платежных систем

В Украину зашел мировой флагман платежных систем

Киев  •  УНН

 • 74868 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Национальный банк Украины согласовал условия и порядок деятельности в Украине китайской международной платежной системы UnionPay International. Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает УНН.

“Крупнейшая в мире по количеству эмитированных платежных карт международная платежная система UnionPay International выходит на украинский рынок. 12 ноября Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины согласовал условия и порядок ее деятельности в Украине”, - говорится в сообщении.

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На первом этапе платежная система UnionPay International будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам UnionPay. В дальнейшем предполагается и осуществления эмиссии платежных карточек UnionPay банками Украины.

В июле украинская и китайская стороны договорились о сотрудничестве UnionPay International с Национальной платежной системой ПРОСТІР.

“Также выход ведущего мирового игрока в который раз подтвердит привлекательность и перспективность Украины для инвесторов”, — утверждают в НБУ.

Международная платежная система UnionPay International стала четвертой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент. В Украине уже длительное время работают Visa International, Western Union, Master Card, MoneyGram.

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UnionPay — китайская платежная система, основанная в 2002 году. На сегодня является крупнейшей в мире по количеству финансовых операций и выпущенных карт, превосходя Visa и MasterCard. Карточки UnionPay эмитируются в более чем 40 странах, система обслуживает 80% всех карт в мире.

Напомним, за семь месяцев заробитчане перевели в Украину 6,3 млрд долларов.

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