В Украину идут дожди: синоптики дали прогноз на трое суток
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Украину идут дожди - в последующие трое суток в западных областях и местами на севере страны кратковременные дожди, грозы. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток в западных областях и местами на севере страны, 27 июля и в Приазовье кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, ветер юго-восточный с переходом на западный, 3-10 м/с.
"Температура ночью 12-18°, на побережье морей до 22°, днем 27-33°, на юге до 35°, в западной части 22-28°", - сообщили в Укргидрометцентре.
Напомним, синоптики дали прогноз на выходные.