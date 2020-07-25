В Україну йдуть дощі: синоптики дали прогноз на три доби
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. В Україну йдуть дощі - у наступні три доби в західних областях та місцями на півночі країни короткочасні дощі, грози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
“У наступні три доби в західних областях та місцями на півночі країни, 27 липня і в Приазов’ї короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів”, — йдеться у повідомленні.
За даними синоптиків, вітер південно-східний з переходом на західний, 3-10 м/с.
“Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 22°, вдень 27-33°, на півдні до 35°, в західній частині 22-28°”, — повідомили в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на вихідні.