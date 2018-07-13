В Украине везут больше всего итальянского вина

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КИЕВ. 13 июля. УНН. В январе-июне текущего года Украина импортировала вина и сусла виноградного на общую сумму 56,9 млн долл. Такие данные приводит Государственная фискальная служба, передает УНН.

При этом основным импортером вина в Украине, по данным ГФС, является Италия. Из этой страны было импортировано вина виноградного на 15,5 млн долл.

Второе место в списке стран-импортеров вина в Украине занимает Франция. Из Франции в январе-июне текущего года было импортировано вина на общую сумму 9 млн долл.

Грузия занимает третье место в списке крупнейших стран-импортеров вина в Украине. Импорт вина из Грузии по итогам 6 месяцев 2018 года составил 8,4 млн долл.

Также отмечается, что за первое полугодие текущего года Украина поставила на экспорт вина виноградного на 23,8 млн долл.

Как писал УНН, украинцы все чаще отдают предпочтение вину перед более крепкими алкогольными напитками.

Также напомним, отечественный бренд "Коктебель" интегрирует украинцев в европейскую культуру потребления вина.

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