В Україну везуть найбільше італійського вина
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У січні-червні поточного року Україна імпортувала вина і сусла виноградного на загальну суму 56,9 млн дол. Такі дані наводить Державна фіскальна служба, передає УНН.
При цьому основним імпортером вина в Україні, за даними ДФС, є Італія. З цієї країни було імпортовано вина виноградного на 15,5 млн дол.
Друге місце в списку країн-імпортерів вина в Україну посідає Франція. Із Франції в січні-червні поточного року було імпортовано вина на загальну суму 9 млн дол.
Грузія посідає третє місце в списку найбільших країн-імпортерів вина в Україну. Імпорт вина з Грузії за підсумками 6 місяців 2018 року становив 8,4 млн дол.
Також наголошується, що за І півріччя поточного року Україна поставила на експорт вина виноградного на 23,8 млн дол.
Як писав УНН, українці все частіше віддають перевагу вину перед більш міцними алкогольними напоями.
Також нагадаємо, вітчизняний бренд "Коктебель" інтегрує українців у європейську культуру споживання вина.