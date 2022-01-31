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15 марта, 19:03 • 105932 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141424 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122249 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104215 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101174 просмотра

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15 марта, 10:46 • 91791 просмотра

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Украинец пытался провезти в оккупированный Крым боеприпасы

Украинец пытался провезти в оккупированный Крым боеприпасы

Киев • УНН

 • 13609 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. На КПВВ "Каланчак", который расположен на административной границе с временно оккупированным Крымом задержали гражданина Украины, который хотел провезти 5 патронов калибра 7,62 мм и гильзу на территорию Крымского полуострова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Цитата

"Вчера, в КПВВ "Каланчак" прибыл гражданин Украины, который направлялся во временно оккупированный Крым. При осмотре его вещей с помощью рентгено-телевизионного интроскопа пограничники обнаружили 5 патронов калибра 7,62 мм и гильзу", — говорится в сообщении.

Детали

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции и передали гражданина правоохранителям для проведения дальнейших следственных действий.

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Служба безопасности Украины разоблачила новые факты поставки русского оружия в ОРДЛО. Среди обнаруженного —запрещенные мины, от которых гибнут местные жители.

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