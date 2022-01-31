Українець намагався провезти в окупований Крим боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На КПВВ "Каланчак", який розташований на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом, затримали громадянина України, який хотів провезти 5 набоїв калібру 7,62 мм та гільзу на територію Кримського півострову. Про це УНН повідомляє з посиланням на Державну прикордонну службу України.
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"Учора, в КПВВ "Каланчак" прибув громадянин України, який прямував у тимчасово окупований Крим. Під час огляду його речей за допомогою рентгено-телевізійного інтроскопу прикордонники виявили 5 набоїв калібру 7,62 мм та гільзу", — ідеться в повідомленні.
Деталі
Про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" прикордонники повідомили співробітників Національної поліції та передали громадянина правоохоронцям для проведення подальших слідчих дій.
Доповнення
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