В украинского боксера Беринчика умер новорожденный сын
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В украинского боксера Дениса Беринчика умер новорожденный сын, передает УНН.
Тимуру Беринчику исполнилось всего две недели.
"Мой сын - вечный ангел. Беринчик Тимур Денисович. Вечная память! 16.06.18- 30.06.18", - написал боксер в своем Instagram, добавив фото с белым гробом в руках.
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Причины смерти мальчика пока неизвестны.
Пользователи соцсети выразили спортсмену свои соболезнования.