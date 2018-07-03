В українського боксера Берінчика помер новонароджений син
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. В українського боксера Дениса Берінчика помер новонароджений син, передає УНН.
Тимуру Берінчику виповнилось лише два тижні.
"Мій син - вічний ангел. Берінчик Тимур Денисович. Вічна пам'ять! 16.06.18- 30.06.18", - написав боксер у своєму Instagram, додавши фото із білою труною у руках.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Боксер Берінчик завоював перший в кар'єрі професійний титул
Причини смерті хлопчика наразі невідомі.
Користувачі соцмережі висловили спортсмену свої співчуття.