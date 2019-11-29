В украинских продюсеров нет обязательств в отношении полученных денег - Бородянский

"За эти пять лет мы не построили систему обязательств продюсеров в отношении полученных денег. Потому что сегодня у нас нет (такого - ред.), когда продюсер получает деньги, обязательства по количеству зрителей, по количеству возвращенных денег. Вообще обязательств как таковых по количеству фестивалей, наград (нет - ред.). Есть общее обязательство, чтобы фильм получился", - сказал Владимир Бородянский.

Также министр добавил, что также обязательства выпустить фильм в массовом сегменте, или в сегменте артхауса, часто нарушались со стороны продюсеров.

Напомним, украинский фильм "Домой" получил награду за лучший иностранный фильм Босфорского кинофестиваля.