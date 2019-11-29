В українських продюсерів немає зобов’язань щодо отриманих грошей – Бородянський
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Українські продюсери не мають зобов’язань щодо кількості нагород, глядачів та повернутих коштів. Про це під час презентації результатів аналізу ефективності державної підтримки кінематографії сказав міністр культури молоді та спорту Володимир Бородянський, передає кореспондент УНН.
"За ці п’ять років ми не побудували систему зобов’язань продюсерів щодо отриманих грошей. Тому що сьогодні в нас нема (такого - ред.), коли продюсер отримує гроші, зобов’язання по кількості глядачів, по кількості повернутих грошей. Взагалі зобов’язань, як таких, по кількості фестивалів, нагород (немає - ред.). Є загальне зобов’язання, щоб фільм вийшов", - сказав Володимир Бородянський.
Також міністр додав, що навіть зобов’язання випустити фільм в масовому сегменті, або в сегменті артхаусу, часто порушувались з боку продюсерів.
Нагадаємо, український фільм "Додому" отримав нагороду за найкращий іноземний фільм Босфорського кінофестивалю.