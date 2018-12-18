В Украине появится цифровая библиотека

"Важный этап - создание украинской цифровой библиотеки. У нас этого нет и, я считаю, что это наше упущение. Нам нужно ее создавать в 2019 году. И мы создадим такой ресурс", - заверил Премьер.

Также, по его словам, нужно обновить музейные фонды и создать единую систему управления этими фондами.

Напомним, в марте прошлого года в Киеве презентовали первый том "Большой украинской энциклопедии".