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У Києві презентували перший том “Великої української енциклопедії”

У Києві презентували перший том “Великої української енциклопедії”

Київ • УНН

 • 17819 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Державна наукова установа “Енциклопедичне видавництво” презентувала перший том “Великої української енциклопедії”, що вийшов за підтримки Держкомтелерадіо у рамках програми “Українська книга” в 2016 році, передає УНН з посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.

Зазначається, що “Велика українська енциклопедія” — це універсальне багатотомне систематизоване енциклопедичне видання, перша велика універсальна енциклопедія України, яка виходить за часи незалежності.

Перший том енциклопедії — це 592 сторінки, що містять близько 1700 енциклопедичних статей (літери “А-Акц”). В енциклопедії вміщено понад 1000 кольорових ілюстрацій: фото, малюнків, схем, таблиць, діаграм, понад 35 карт. У підготовці першого тому взяло участь понад 300 провідних науковців України.

Свої привітання творцям національного широкомасштабного видавничого проекту передали Президент України Петро Порошенко, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Як повідомляв УНН, виставку унікальних старовинних мап Київщини представили у столиці.

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