В Киеве презентовали первый том "Большой украинской энциклопедии"

Отмечается, что “Большая украинская энциклопедия” — это универсальное многотомное систематизированное энциклопедическое издание, первая большая универсальная энциклопедия Украины, которая выходит за время независимости.

Первый том энциклопедии — это 592 страницы, содержащие около 1700 энциклопедических статей (буквы “А-Акц”). В энциклопедии помещено более 1000 цветных иллюстраций фото, рисунков, схем, таблиц, диаграмм, более 35 карт. В подготовке первого тома приняло участие более 300 ведущих ученых Украины.

Свои поздравления создателям национального широкомасштабного издательского проекта передали Президент Украины Петр Порошенко, Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Как сообщал УНН, выставку уникальных старинных карт Киевской области представили в столице.