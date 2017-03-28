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В Киеве презентовали первый том "Большой украинской энциклопедии"

В Киеве презентовали первый том "Большой украинской энциклопедии"

Киев • УНН

 • 17812 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Государственное научное учреждение "Энциклопедическое издательство" презентовала первый том "Большой украинской энциклопедии", вышедший при поддержке Госкомтелерадио в рамках программы "Украинская книга" в 2016 году, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

Отмечается, что “Большая украинская энциклопедия” — это универсальное многотомное систематизированное энциклопедическое издание, первая большая универсальная энциклопедия Украины, которая выходит за время независимости.

Первый том энциклопедии — это 592 страницы, содержащие около 1700 энциклопедических статей (буквы “А-Акц”). В энциклопедии помещено более 1000 цветных иллюстраций фото, рисунков, схем, таблиц, диаграмм, более 35 карт. В подготовке первого тома приняло участие более 300 ведущих ученых Украины.

Свои поздравления создателям национального широкомасштабного издательского проекта передали Президент Украины Петр Порошенко, Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Как сообщал УНН, выставку уникальных старинных карт Киевской области представили в столице.

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