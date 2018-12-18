В Україні з'явиться цифрова бібліотека
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кабінет міністрів України у наступному році планує створити українську цифрову бібліотеку. Про це розповів на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час презентації роботи уряду на 2019 рік, передає кореспондент УНН.
"Важливий етап - створення української цифрової бібліотеки. У нас цього немає і, я вважаю, що це наше упущення. Нам потрібно її створювати у 2019 році. І ми створимо такий ресурс", - запевнив Прем'єр.
Також, за його словами, потрібно оновити музейні фонди та створити єдину систему управління цими фондами.
Нагадаємо, торік у березні у Києві презентували перший том “Великої української енциклопедії”.