В Украине появится офицер связи при Евроюсте
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Украине в ближайшее время появится офицер связи при Евроюсте. Об этом написал на своей странице заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает УНН.
"Визит делегации Генпрокуратуры в Евроюст. Вскоре в Украине появится офицер связи при Евроюсте", - отметил он.
По словам Е.Енина, это позволит Украине лучше координировать совместные операции с 28 государствами-членами ЕС.
Также Украина получит прямой доступ к базам данных этой Евроинстиции.
Напомним, Рада ратифицировала соглашение о сотрудничестве между Украиной и Евроюстом.