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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 3822 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 31127 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 62776 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 81923 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 87345 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 67839 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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11 марта, 06:59 • 100996 просмотра

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В Украине появится офицер связи при Евроюсте

В Украине появится офицер связи при Евроюсте

Киев  •  УНН

 • 12659 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Украине в ближайшее время появится офицер связи при Евроюсте. Об этом написал на своей странице заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает УНН.

"Визит делегации Генпрокуратуры в Евроюст. Вскоре в Украине появится офицер связи при Евроюсте", - отметил он.

По словам Е.Енина, это позволит Украине лучше координировать совместные операции с 28 государствами-членами ЕС.

Также Украина получит прямой доступ к базам данных этой Евроинстиции.

Напомним, Рада ратифицировала соглашение о сотрудничестве между Украиной и Евроюстом.

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