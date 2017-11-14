"Визит делегации Генпрокуратуры в Евроюст. Вскоре в Украине появится офицер связи при Евроюсте", - отметил он.

По словам Е.Енина, это позволит Украине лучше координировать совместные операции с 28 государствами-членами ЕС.

Также Украина получит прямой доступ к базам данных этой Евроинстиции.

Напомним, Рада ратифицировала соглашение о сотрудничестве между Украиной и Евроюстом.