В Україні з’явиться офіцер зв’язку при Євроюсті
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Україні найближчим часом з’явиться офіцер зв’язку при Євроюсті. Про це написав на своїй сторінці заступник Генерального прокурора України Євген Єнін, передає УНН.
"Візит делегації Генпрокуратури в Євроюст. Невдовзі в Україні з’явиться офіцер зв’язку при Євроюсті", - зазначив він.
За словами Є.Єніна, це дозволить Україні краще координувати спільні операції з 28 державами-членами ЄС.
Також Україна отримає прямий доступ до баз даних цієї Євроінституції.
Нагадаємо, Рада ратифікувала угоду про співпрацю між Україною та Євроюстом.