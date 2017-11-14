"Візит делегації Генпрокуратури в Євроюст. Невдовзі в Україні з’явиться офіцер зв’язку при Євроюсті", - зазначив він.

За словами Є.Єніна, це дозволить Україні краще координувати спільні операції з 28 державами-членами ЄС.

Також Україна отримає прямий доступ до баз даних цієї Євроінституції.

Нагадаємо, Рада ратифікувала угоду про співпрацю між Україною та Євроюстом.