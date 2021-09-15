В Украине появится новый профессиональный праздник - День работников финансовой сферы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Украине появится профессиональный праздник работников финансовой сферы. Об этом шла речь во время заседания правительства, 15 сентября, передает корреспондент УНН.
Детали
Известно, что праздник финансисты будут отмечать 24 июля.
Напомним
В июле этого года президент Владимир Зеленский подписал закон о Дне защитников и защитниц Украины, согласно которому название праздника "День защитника Украины", что ежегодно отмечается 14 октября, меняется на "День защитников и защитниц Украины".