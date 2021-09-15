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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 29633 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 132865 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 150044 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 123271 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120157 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Украине появится новый профессиональный праздник - День работников финансовой сферы

В Украине появится новый профессиональный праздник - День работников финансовой сферы

Киев  •  УНН

 • 26879 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Украине появится профессиональный праздник работников финансовой сферы. Об этом шла речь во время заседания правительства, 15 сентября, передает корреспондент УНН.

Детали

Известно, что праздник финансисты будут отмечать 24 июля.

Напомним

В июле этого года президент Владимир Зеленский подписал закон о Дне защитников и защитниц Украины, согласно которому название праздника "День защитника Украины", что ежегодно отмечается 14 октября, меняется на "День защитников и защитниц Украины".

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