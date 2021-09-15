В Україні з’явиться нове професійне свято - День працівників фінансової сфери
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. В Україні з’явиться професійне свято працівників фінансової сфери. Про це йшлося під час засідання уряду, 15 вересня, передає кореспондент УНН.
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Відомо, що свято фінансисти відзначатимуть 24 липня.
Нагадаємо
У липні цього року президент Володимир Зеленський підписав закон про День захисників і захисниць України, згідно з яким назва свята “День захисника України”, що щорічно відзначається 14 жовтня, змінюється на “День захисників і захисниць України”.