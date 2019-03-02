В Украине появится биогазовый завод, работающий на свекольном жоме
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Николаевской области появится биогазовый завод, который будет работать на свекольном жоме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.
"В Николаевской области построят современный биогазовый завод! Он будет работать на свекольном жоме и перерабатывать биогаз в электроэнергию и тепло", - сообщили в правительстве.
Кроме этого, комплекс, как ожидается, будет производить органические удобрения, что сделает производство биогаза почти безотходным.
Таким образом, местная община получит новые энергетические мощности, указали в правительстве.
Напомним, биогазовые мощности в прошлом году в Украине выросли на треть.