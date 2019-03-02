В Украине появится биогазовый завод, работающий на свекольном жоме

"В Николаевской области построят современный биогазовый завод! Он будет работать на свекольном жоме и перерабатывать биогаз в электроэнергию и тепло", - сообщили в правительстве.

Кроме этого, комплекс, как ожидается, будет производить органические удобрения, что сделает производство биогаза почти безотходным.

Таким образом, местная община получит новые энергетические мощности, указали в правительстве.

Напомним, биогазовые мощности в прошлом году в Украине выросли на треть.