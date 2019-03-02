В Україні з'явиться біогазовий завод, який працюватиме на буряковому жомі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Миколаївській області з'явиться біогазовий завод, який працюватиме на буряковому жомі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу уряду.
"На Миколаївщині побудують сучасний біогазовий завод! Він працюватиме на буряковому жомі та перероблятиме біогаз в електроенергію й тепло", - повідомили в уряді.
Крім цього, комплекс, як очікується, вироблятиме органічні добрива, що зробить виробництво біогазу майже безвідходним.
Таким чином, місцева громада отримає нові енергетичні потужності, вказали в уряді.
Нагадаємо, біогазові потужності торік в Україні зросли на третину.