У Украины появилось еще одно консульство за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В австрийском Клагенфурте открыли почетное консульство Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает УНН.
"Открыли ... почетное консульство Украины в Клагенфурте (Каринтия). Почетный консул - Нильс Гролич, глава австрийской компании Eurogold в Житомире", - написал дипломат.
Он охарактеризовал нового консула как "человека, который любит Украину и буудет достойно ее представлять в этом прекрасном уголке Европы".
"Это уже пятый почетный консул Украины в Австрии и четвертый, назначенный в мою каденцию посла. Сейчас Украина представлена, кроме Вены, в Линце, Зальцбурге, Инсбруке, Граце и Клагенфурте. Айзенштадт на подходе", - написал Щерба.
Как сообщал УНН, в 2019 году планируется открытие консульских учреждений Украины в египетском городе Хургада и испанской Валенсии.