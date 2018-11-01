У Украины появилось еще одно консульство за рубежом

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. В австрийском Клагенфурте открыли почетное консульство Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает УНН.

"Открыли ... почетное консульство Украины в Клагенфурте (Каринтия). Почетный консул - Нильс Гролич, глава австрийской компании Eurogold в Житомире", - написал дипломат.

Он охарактеризовал нового консула как "человека, который любит Украину и буудет достойно ее представлять в этом прекрасном уголке Европы".

"Это уже пятый почетный консул Украины в Австрии и четвертый, назначенный в мою каденцию посла. Сейчас Украина представлена, кроме Вены, в Линце, Зальцбурге, Инсбруке, Граце и Клагенфурте. Айзенштадт на подходе", - написал Щерба.

Как сообщал УНН, в 2019 году планируется открытие консульских учреждений Украины в египетском городе Хургада и испанской Валенсии.

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