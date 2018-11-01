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В України з'явилося ще одне консульство за кордоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. В австрійському Клагенфурті відкрили почесне консульство України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба, передає УНН.

"Відкрили... почесне консульство України у Клагенфурті (Каринтія). Почесний консул - Нільс Гроліч, глава австрійської компанії Eurogold в Житомирі", - написав дипломат.

Він охарактеризував нового консула як "людину, яка любить Україну і достойно її представлятиме в цьому прекрасному куточку Європи".

"Це вже п’ятий почесний консул України в Австрії і четвертий, призначений у мою каденцію посла. Нині Україна представлена, крім Відня, у Лінці, Зальцбурзі, Інсбруку, Граці та Клагенфурті. Айзенштадт на підході", - написав Щерба.

Як повідомляв УНН, у 2019 році планується відкриття консульських установ України у єгипетському місті Хургада та іспанській Валенсії.

Українські Національні Новини

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