В України з'явилося ще одне консульство за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. В австрійському Клагенфурті відкрили почесне консульство України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба, передає УНН.
"Відкрили... почесне консульство України у Клагенфурті (Каринтія). Почесний консул - Нільс Гроліч, глава австрійської компанії Eurogold в Житомирі", - написав дипломат.
Він охарактеризував нового консула як "людину, яка любить Україну і достойно її представлятиме в цьому прекрасному куточку Європи".
"Це вже п’ятий почесний консул України в Австрії і четвертий, призначений у мою каденцію посла. Нині Україна представлена, крім Відня, у Лінці, Зальцбурзі, Інсбруку, Граці та Клагенфурті. Айзенштадт на підході", - написав Щерба.
Як повідомляв УНН, у 2019 році планується відкриття консульських установ України у єгипетському місті Хургада та іспанській Валенсії.