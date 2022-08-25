В Украине разрушены 927 медицинских учреждений, из них 127 полностью уничтожены – Минздрав

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«Мы ежедневно получаем новые данные и сейчас 127 заведений полностью разрушены. Всего у нас есть 927 поврежденных и разрушенных объектов. Больше всего по уровню повреждения медицинской инфраструктуры пострадали прифронтовые регионы. Киевская, Черниговская, Харьковская, Николаевская, Донецкая области – топ-5 областей», – сообщил Боруховский.

Он добавил, что восстановление больниц уже происходит. 52 объекта восстановлены полностью, более 200 – частично. Сейчас делается акцент на подготовке к осенне-зимнему периоду, поэтому в первую очередь восстанавливаются окна, двери, крыша и система теплоснабжения и энергопитания.

Напомним

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