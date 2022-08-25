В Україні зруйновано 927 медичних закладів, з них 127 повністю знищені – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено та зруйновано 927 закладів охорони здоров’я. Найбільше – в Київській, Чернігівській, Харківській, Миколаївській, Донецькій областях. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра охорони здоров‘я Богдан Боруховський, передає УНН.
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«Ми щодня отримуємо нові дані і наразі 127 закладів повністю зруйновані. Всього ми маємо 927 пошкоджених і зруйнованих об'єктів. Найбільше за рівнем пошкодження медичної інфраструктури постраждали прифронтові регіони. Київська, Чернігівська, Харківська, Миколаївська, Донецька області – топ-5 областей», – повідомив Боруховський.
Він додав, що відновлення лікарень вже відбувається. 52 об'єкти відновлені повністю, більше 200 – частково. Наразі робиться акцент на підготовці до осінньо-зимового періоду, тож в першу чергу відновлюються вікна, двері, дах і система теплопостачання і енергоживлення.
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