В Україні зруйновано 927 медичних закладів, з них 127 повністю знищені – МОЗ

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«Ми щодня отримуємо нові дані і наразі 127 закладів повністю зруйновані. Всього ми маємо 927 пошкоджених і зруйнованих об'єктів. Найбільше за рівнем пошкодження медичної інфраструктури постраждали прифронтові регіони. Київська, Чернігівська, Харківська, Миколаївська, Донецька області – топ-5 областей», – повідомив Боруховський.

Він додав, що відновлення лікарень вже відбувається. 52 об'єкти відновлені повністю, більше 200 – частково. Наразі робиться акцент на підготовці до осінньо-зимового періоду, тож в першу чергу відновлюються вікна, двері, дах і система теплопостачання і енергоживлення.

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Російські військовослужбовці захопили відділення Василівського відділу державної установи «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб».