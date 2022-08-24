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В Украине растет количество людей, которые говорят на украинском дома – опрос

Киев • УНН

 • 227330 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. После полномасштабного вторжения россии в Украине растет количество граждан, которые говорят на украинском дома. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает УНН.

В Украине растет количество людей, которые говорят на украинском дома – опрос

Цитата

"Продолжает расти количество тех, кто чаще разговаривает на украинском дома. Так, сегодня 51% отметили, что разговаривают дома на украинском (в апреле 2022 года – 48%), треть – на двух языках, 13% - на русском. Больше половины жителей юга и востока двуязычны, около четверти – русскоязычные. Использование русского в быту уменьшилось примерно вдвое", - говорится  в сообщении.

Детали

76% опрошенных считают украинский язык родным, 19% – русский. В то же время 30% русскоязычных назвали своим родным языком украинский.

86% считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. 10% поддерживают статус русского как официального в отдельных регионах, только 3% за русский как второй государственный язык в Украине.

Более половины опрошенных до войны постоянно общались на украинском языке, четверть – иногда, каждый пятый – редко или никогда.

За последние полгода количество тех, кто начал постоянно общаться на украинском, увеличилось до 64%. Иногда говорят на украинском 24%, редко или никогда – 12%. Чаще стали использовать украинские жители юга и востока, переселенцы.

19% украинцев с начала войны перешли на постоянное или частое использование украинского языка. В целом с начала войны 41% русскоязычных и двуязычных начали чаще говорить по-украински, из них 24% - постоянно, 17% - чаще.

Справка

Общенациональный опрос провели 17-18 августа 2022 среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса не было украинской мобильной связи.

Всего опросили 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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