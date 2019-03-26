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В Украине выросло количество разводов

Киев • УНН

 • 36493 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Украине количество зарегистрированных расторгнутых браков возросло почти вдвое. Для сравнения в течение 2018 года зарегистрировано 53 861 расторгнутых браков, а за 2017-й - 33 169. Об этом сообщили в отделе пресс-службы Управления информационной политики Министерства юстиции Украины.

В Украине выросло количество разводов

"Количество зарегистрированных расторжений браков в Украине за 2018 год составляет 53 861. В то время, когда за 2017 год их количество составляло 33 169", - говорится в ответе на запрос.

По данным ведомства, в 2016 году количество зарегистрированных разводов составило 35 463; в 2015 году их было 34 230; а в 2014 году количество разводов составило 38 377.

Как сообщал УНН, с начала года в Украине зарегистрировали более 24 тысячи браков.

Напомним, в Украине за год зарегистрировали свыше тысячи браков с несовершеннолетними.

Кроме того, за год в Украине зарегистрировано почти 3 тысячи браков между пожилыми людьми.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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