В Украине выросло количество разводов

"Количество зарегистрированных расторжений браков в Украине за 2018 год составляет 53 861. В то время, когда за 2017 год их количество составляло 33 169", - говорится в ответе на запрос.



По данным ведомства, в 2016 году количество зарегистрированных разводов составило 35 463; в 2015 году их было 34 230; а в 2014 году количество разводов составило 38 377.



Как сообщал УНН, с начала года в Украине зарегистрировали более 24 тысячи браков.



Напомним, в Украине за год зарегистрировали свыше тысячи браков с несовершеннолетними.

Кроме того, за год в Украине зарегистрировано почти 3 тысячи браков между пожилыми людьми.