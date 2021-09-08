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В Украине снова анонсировали концерты Моргенштерна, который внесен в "черный" список Минкульта: что известно

В Украине снова анонсировали концерты Моргенштерна, который внесен в "черный" список Минкульта: что известно

Киев  •  УНН

 • 44664 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) даст ряд концертов в нескольких городах Украины. Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, артист не имеет права выступать в Украине, так как все еще внесен в “черный” список Минкульта.

Детали

На сайте Kontramarka.ua появилась афиша концертов рэпера в Киеве, Харькове и Запорожье, которые должны состояться в ноябре этого года.

Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, у российского рэпера нет разрешения давать концерты в Украине. Моргенштерн официально внесен в “черный список” Минкульта, и ему запрещен въезд на территорию Украины.

В то же время, организация Kontramarka.ua в комментарии УНН сообщила, что к ним не поступала информация о существовании запрета на въезд на территорию Украины для артиста.

Цитата

“По состоянию на сегодня, информация о предоставлении запрета на въезд на территорию Украины отсутствует. Мы ждем подтверждение от нашего юриста, в ближайшее время мы дадим заявление по этому поводу”, - сообщили в организации.

В компании отмечают, что не являются организаторами концертов артиста, а лишь осуществляют продажу билетов, и являются посредниками. При этом, там отмечают, что у организаторов мероприятия есть документы, на основании которых возможен въезд на территорию.

“Организаторы концерта с нами связались, и сказали, что у них есть судебные разрешения, документы, на основании которых въезд артиста на территорию Украины разрешен. Соответственно, они возобновили продажу билетов”, - добавили в организации.

Напомним

Еще 17 июня на сайте Окружного административного суда города Киева появилась информация, что российский артист Алишер Валеев (Моргенштерн) прислал иск в Службу безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

В нем истец просит признать противоправным и отменить приказ МКИП, датированный апрелем 2021 года, об обновлении соответствующего Перечня, на основании обращения СБУ и его обнародование на официальном веб-сайте, который дополнен лицом Алишера Валеева.

Кроме этого, Моргенштерн просит ОАСК истребоватьу Службы безопасности Украины постановление о запрете ему въезда в Украину.

29 апреля российского исполнителя Моргенштерна (Алишера Валеева) внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

В СБУ отметили, что концертов российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) в Украине не будет.

Ранее Моргенштерн планировал устроить гастроли по территории Украины — 3 июня в Киеве, 4 июня — в Харькове и 6 июня — в Запорожье. Стоимость билетов на концерт доходила до 4,5 тыс. гривен

Однако 9 июля Моргенштерн, которого Минкульт внес в "черный список", все же въехал в Украину. Видео он выложил на своей странице Instagram.

Однако в Государственной пограничной службе Украины не подтвердили факт того, что российский певец Моргенштерн приехал в Украину.

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