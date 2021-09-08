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В Україні знову анонсували концерти Моргенштерна, який внесений до "чорного" списку Мінкульту: що відомо

В Україні знову анонсували концерти Моргенштерна, який внесений до "чорного" списку Мінкульту: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) дасть низку концертів в декількох містах України. Як повідомило УНН джерело в правоохоронних органах, артист не має права виступати в Україні, так як все ще внесений до "чорного" списку Мінкульту.

Деталі

На сайті Kontramarka.ua з'явилася афіша концертів репера в Києві, Харкові та Запоріжжі, які повинні відбутися в листопаді цього року.

Як повідомило УНН джерело в правоохоронних органах, у російського репера немає дозволу давати концерти в Україні. Моргенштерн офіційно внесений до "чорного списку" Мінкульту, і йому заборонений в'їзд на територію України.

У той же час, організація Kontramarka.ua в коментарі УНН повідомила, що до них не надходила інформація про існування заборони на в'їзд на територію України для артиста.

Цитата

"Станом на сьогодні, інформація про надання заборони на в'їзд на територію України відсутня. Ми чекаємо підтвердження від нашого юриста, найближчим часом ми дамо заяву з цього приводу", - повідомили в організації.

У компанії відзначають, що не є організаторами концертів артиста, а лише здійснюють продаж квитків, і є посередниками. При цьому, там відзначають, що в організаторів заходу є документи, на підставі яких можливий в'їзд на територію.

"Організатори концерту з нами зв'язалися, і сказали, що у них є судові дозволи, документи, на підставі яких в'їзд артиста на територію України дозволено. Відповідно, вони відновили продаж квитків", - додали в організації.

Нагадаємо

Ще 17 червня на сайті Окружного адміністративного суду міста Києва з'явилася інформація, що російський артист Алішер Валєєв (Моргенштерн) надіслав позов до Служби безпеки України про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

У ньому позивач просить визнати протиправним та скасувати наказ МКІП, датований квітнем 2021 року про оновлення відповідного Переліку, на підставі звернення СБУ та його оприлюднення на офіційному веб-сайті, який доповнений особою Алішера Валєєва.

Крім цього, Моргенштерн просить ОАСК витребувати у Служби безпеки України постанову про заборону йому в'їзду в Україну.

29 квітня російського виконавця Моргенштерна (Алішера Валєєва) внесли до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

У СБУ відзначили, що концертів російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) в Україні не буде.

Раніше Моргенштерн планував влаштувати гастролі по території України - 3 червня в Києві, 4 червня - в Харкові і 6 червня - в Запоріжжі. Вартість квитків на концерт доходила до 4,5 тис. гривень

Проте 9 липня Моргенштерн, якого Мінкульт вніс до "чорного списку", все ж в'їхав в Україну. Відео він виклав на своїй сторінці Instagram.

Однак у Державній прикордонній службі України не підтвердили факт того, що російський співак Моргенштерн приїхав в Україну.

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