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В Украине нашли останки 67 воинов Украинской Народной Республики

В Украине нашли останки 67 воинов Украинской Народной Республики

Киев  •  УНН

 • 15542 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В прошлом году в Украине на четырех локациях были проведены поисковые работы и обнаружены захоронения 67 солдат армии Украинской Народной Республики, 14 останков воинов Украинской повстанческой армии, а также массовое захоронение жертв Голодомора 1932-1933 гг. Об этом говорится в отчете председателя Украинского Института национальной памяти за 2018 год, передает УНН.

"С целью выявления неучтенных захоронений жертв Голодомора 1932-1933 годов, массового голода 1921-1923, 1946-1947 годов и политических репрессий, войн, борцов за независимость Украины в XX веке проведена обработка исторических материалов по 22 локациям в 10 областях. По его результатам было определено 4 локации для проведения поисковых работ в 2018 году", - говорится в отчете.

На избранных локациях прошлого года были проведены поисковые работы и обнаружены захоронения. На трех локациях была осуществлена их эксгумация.

"В городе Шумск обнаружено 14 останков воинов УПА, в городе Лановцы найдены останки 41 воина армии УНР, в селе Великие Зозулинцы Красиловского района Хмельницкой области найдены останки 26 воинов армии УНР, а в селе Шпирны Великобагачанского района Полтавской области обнаружено массовое захоронение жертв Голодомора 1932 1933 на старом сельском кладбище", - говорится в отчете.

В прошлом году найденые останки борцов за независимость УНР торжественно перезахоронены 28 сентября в селе Кукавка Могилев-Подольском районе Винницкой области, 5 октября 2018 в Лановцах Тернопольской области и 11 декабря 2018 в селе Великие Зозулинцы Красиловского района Хмельницкой области.

В УИНП добавили, что найденные останки воинов УПА с массового захоронения в Шумске сейчас находятся на экспертизе. Останки жертв Голодомора 1932-1933 гг. на старом сельском кладбище села Шпирны не эксгумировались.

Как сообщал УНН, ранее председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что нужно перезахоронить в украинском национальном пантеоне, который планируется построить в стране, выдающихся украинских деятелей, в том числе лидера ОУН Степана Бандеру.

Украинские Национальные Новости

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