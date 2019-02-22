В Україні знайшли останки 67 вояків Української Народної Республіки

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Минулого року в Україні на чотирьох локаціях були проведені пошукові роботи та виявлені поховання 67 вояків армії Української Народної Республіки, 14 останків вояків Української повстанської армії, а також масове поховання жертв Голодомору 1932-1933 рр. Про це йдеться у звіті голови Українського Інституту національної пам’яті за 2018 рік, передає УНН.