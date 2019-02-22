В Україні знайшли останки 67 вояків Української Народної Республіки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Минулого року в Україні на чотирьох локаціях були проведені пошукові роботи та виявлені поховання 67 вояків армії Української Народної Республіки, 14 останків вояків Української повстанської армії, а також масове поховання жертв Голодомору 1932-1933 рр. Про це йдеться у звіті голови Українського Інституту національної пам’яті за 2018 рік, передає УНН.
"З метою виявлення необлікованих поховань жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій, воєн, борців за незалежність України у XX столітті проведено опрацювання історичних матеріалів щодо 22 локацій у 10 областях. За його результатами було визначено 4 локації для проведення пошукових робіт у 2018 році", - йдеться у звіті.
На обраних локаціях минулого року були проведені пошукові роботи та виявлені поховання. На трьох локаціях було здійснено їх ексгумацію.
"У місті Шумськ виявлено 14 останків вояків УПА, в місті Ланівці знайдено останки 41 вояка армії УНР, у селі Великі Зозулинці Красилівського району Хмельницької області знайдено останки 26 вояків армії УНР, а у селі Шпирни Великобагачанського району Полтавської області виявлено масове поховання жертв Голодомору 1932-1933 рр. на старому сільському кладовищі", - йдеться у звіті.
Минулого року віднайдені останки борців за незалежність УНР було урочисто перепоховано 28 вересня у селі Кукавка Могилів-Подільському районі Вінницької області, 5 жовтня 2018 року у Ланівцях Тернопільської області та 11 грудня 2018 року в селі Великі Зозулинці Красилівського району Хмельницької області.
В УІНП додали, що віднайдені останки вояків УПА з масового поховання у Шумську наразі перебувають на експертизі. Останки жертв Голодомору 1932-1933 рр. на старому сільському кладовищі села Шпирни не ексгумувувались.
Як повідомляв УНН, раніше голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що потрібно перепоховати в Українському національному пантеоні, який планується збудувати у країні, найвизначніших українських діячів, в тому числі лідера ОУН Степана Бандеру.